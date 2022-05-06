На Луганщине тяжелые бои идут почти по всем направлениям: Гайдай назвал самые 'горячие' точки

В Луганской области почти на всех направлениях идут тяжелые бои. Самыми горячими точками являются Воеводовка и Попасная.

Информация о полном захвате Попасной русскими оккупантами является фейком врага. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в регионе – сложная, однако контролируемая.

"Самые горячие точки – Воеводовка и Попасная. По поводу последней – не верьте российским фейкам, орки город полностью не захватили", – отметил Гайдай.

Он сообщил, что в настоящее время местные власти работают над решением проблемы с водой в населенных пунктах Луганщины: из-за обстрелов российских оккупантов водоснабжение во многих городах и селах отсутствует. В область уже прибыли емкости для воды разных объемов, их будут устанавливать в населенных пунктах стационарно.

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Больницы Луганской области обеспечены транспортом и топливом, туда постоянно подвозят необходимые медикаменты. А сотрудников медицинских и коммунальных учреждений обеспечили средствами индивидуальной защиты.

В Лисичанске местным волонтерам переданы два автомобиля для оказания помощи людям, есть также два дополнительных автобуса для проведения эвакуации.

На территории области хватает дизельного топлива. А вот со светом во многих уголках Луганщины – проблемы. Поэтому жителей населенных пунктов, где нет электроэнергии, призывают обращаться в местные администрации: они снабжены генераторами, поэтому там можно по крайней мере подзарядить мобильные телефоны. Туда же Гайдай советует сообщать обо всех потребностях, которые есть у местного населения.

Над возобновлением мобильной связи на территории области работают специалисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники в американской разведке.