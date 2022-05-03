Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая – CNN

США имеют "высоко достоверные" сообщения разведки о том, что Россия попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области. Также у разведки есть информация о планах создать так называемую "Херсонскую Народную Республику" с последующей ее аннексией.

Об этом заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер на брифинге в Госдепартаменте, сообщает CNN. Он отметил, что Россия планирует это сделать "где-то в середине мая".

"В отчетах говорится, что Россия планирует провести референдум по присоединению к России где-то в середине мая, и что Москва рассматривает подобный план по Херсону", – сказал посол.

Карпентер добавил, что по данным разведки в городах, которые Россия оккупировала на востоке и юге Украины, похищаются местные чиновники, директора школ, журналисты и местные активисты, чтобы заменить их "группами, лояльными Москве".

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"Совсем недавно появились сообщения о том, что российские войска перекрыли доступ к интернету и мобильной связи в этих регионах, чтобы выключить поток достоверной информации", – сказал Карпентер.

Он выразил мнение, что в этих городах Россия может попытаться проводить фиктивные референдумы, чтобы придать оккупации признаков демократической или избирательной легитимности.

Что интересно, российские оппозиционные СМИ также писали, что Россия якобы планирует в мае провести так называемый референдум по присоединению оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также намерена создать в Херсонской области "ХНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о планах Кремля по оккупированным территориям юга Украины. По его данным, президент России Владимир Путин вынашивает две идеи по этому вопросу: воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время в Российской империи, и так называемый Небесный город.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории своей страны в пользу России. Особенно после гибели тысяч военных и гражданских граждан Украины.