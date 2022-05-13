На Киевщине поймали оккупанта, который прятался с апреля. Видео

В четверг, 12 мая, в Киевской области поймали российского оккупанта, отставшего от своих, когда те бежали из Киевщины. После более месяца укрывательств россиянин сам вышел сдаваться.

Соответствующее видео обнародовал телеканал Espreso.TV. В кадре представитель "второй армии мира" выглядит крайне плачевно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из видео, бойцы территориальной обороны рассказали схваченному оккупанту последние новости с фронта, а именно, – что украинские воины уже ликвидировали 26 тысяч его собратьев и останавливаться на достигнутом не собираются.

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Теперь россиянина ждет пленение и, возможно, обмен.

Как известно, российские войска заняли север Киевской области 28 февраля. В результате русского нашествия многие города и села были почти полностью разрушены. Против местных жителей оккупанты совершали террор. В начале апреля 2022 года Киевская область была освобождена от российских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне неоднократно бросали военную технику и убегали. Так, в Сумской области оккупанты бросили несколько бронемашин и бронетранспортеров.

Аналогичная ситуация наблюдалась на Черниговщине, где россияне при бегстве побросали БТРы, САУ и даже танки.

А в Киевской области сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции Украины обнаружили несколько единиц заброшенной российской техники и разоблачили вражеского солдата, которого оставили свои сослуживцы.