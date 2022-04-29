На Киевщине нашли брошенного российского пулеметчика и технику врага. Фото и видео

В Киевской области сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции Украины обнаружили несколько единиц заброшенной российской техники. Также полицейские поймали вражеского солдата, которого бросили свои сослуживцы.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции. Разоблаченный оккупант оказался пулеметчиком российской армии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В ходе отработки местности сотрудники полиции обнаружили два автомобиля российских оккупантов: "Камаз" и "Урал", а также боевую машину пехоты БМП-2 и танк Т-72. Техника агрессора сейчас пополнила автопарк Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

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"А в селе Остролучье Барышевской ОТГ сотрудники полиции вместе с бойцами ВСУ и ТрО вышли на "след" скрывавшегося вражеского солдата. 21-летний уроженец Татарстана – пулеметчик механизированной бригады – признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что "вторая армия мира" его просто бросила. Оккупант задержан и передан в региональное управление Службы безопасности Украины", – отметили в нацполиции.

Кроме этого, оперативники установили информацию о 25-летнем жителе Броварского района, который в помещении ангара незаконно хранил оставленные технику и боекомплекты оккупантов. Разоблаченный арсенал и поврежденный РСЗО "Торнадо-С" полицейские также передали в распоряжение украинским военным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне неоднократно бросали военную технику и убегали. Так, в Сумской области оккупанты бросили несколько бронемашин и бронетранспортеров.

Аналогичная ситуация наблюдалась на Черниговщине, где россияне при бегстве побросали БТРы, САУ и даже танки.