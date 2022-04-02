На Черниговщине оккупанты сбежали, бросив технику: ВСУ захватили трофеи. Фото
В Черниговской области Силы обороны Украины пополнили запасы бронетехники. Убегая от украинских защитников, оккупанты "оставили много интересного".
Брошенная врагом техника теперь будет работать против путинских захватчиков. Фото трофеев показали в Оперативном командовании "Север".
"Силы сопротивления Черниговской области в Шестовице пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных Сил Украины. Поиски продолжаются. Местные жители рассказали: "Оккупанты так быстро и "организованно передислоковывались", что побросали в окрестных лесах много интересного и полезного для нашей армии", - прокомментировали "находки" в Генеральном штабе ВСУ.
Военные также предостерегли местных жителей не отправляться самостоятельно на поиски брошенной техники - она и местность вокруг могут быть заминированы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские военные перехватили подразделение операторов БПЛА россиян и показали фото трофеев.
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