На Херсонщине ВСУ ликвидировали двух генералов РФ, еще один – тяжело ранен

Украинские воины 22 апреля разгромили передовой пункт управления 49 общевойсковой армии России в Херсонской области. Среди ликвидированных российских оккупантов – два российских генерала.

Еще один высокопоставленный представитель российской армии получил тяжелое ранение и, не исключено, скоро присоединится к своим "товарищам". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области. Результат поражения — ППУ 49 уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы (!), один – тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован", – отметили в ГУР МОУ.

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Украинские разведчики сейчас занимаются установлением точных персональных данных ликвидированных оккупантов.

Также в ГУР МО заверили, что продолжают разыскивать важные цели для последующих ударов по ним со стороны ВСУ. Цель - нанести врагу как можно больше вреда, что до сих пор защитникам Украины очень неплохо удавалось.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 апреля глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что украинские воины ликвидировали уже 8 российских генералов в Украине.