Среди генералитета РФ нет согласия касательно наступления, 8 из них уже ликвидированы, – глава ГУР Буданов

Среди генералитета оккупационной армии нет согласия относительно наступления на позиции защитников Украины. Российское командование боится умереть на поле боя.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона. По его словам, главной для РФ будет битва за Донбасс. Оккупанты хотят добиться хотя бы каких-то успехов до Пасхи (24 апреля).

"Они очень сильно спешат, потому что очень ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать в определенной степени как "выигрыш" России в этой "спецоперации", – заявил Буданов.

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По его словам, глобального успеха оккупанты добиться не смогут. Отдельные тактические победы возможны, однако одолеть ВСУ не получится.

"У российского генералитета нет единства исключительно по одной причине – на данном этапе точно подтверждены уничтожения 8 российских генералов и этот факт на самом деле очень многих из них пугает", – отметил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, у российских оккупантов не получается начать наступление на Донбассе, потому что ВСУ сдерживают врага. При этом враги продолжают накапливать силы и боеприпасы, поскольку не отказались от своих планов на восточном направлении.