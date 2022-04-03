На Херсонщине поймали коллаборанта, который помогал оккупантам похищать украинских патриотов и участвовал в пытках

В Херсонской области Служба безопасности Украины поймала коллаборанта. Он сотрудничал с российскими военными, помогал им похищать украинских патриотов и даже участвовал в пытках мирных жителей.

Пресс-служба ведомства сообщила об этом в воскресенье, 3 апреля. Информация о работе украинских силовиков была обнародована в Facebook-аккаунте СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что задержанный совершал свои преступления на временно оккупированных землях Херсонщины. Деталей о его личности нет.

Во время спецоперации сотрудники СБУ вывезли злоумышленника на подконтрольную украинским властям территорию.

Видео дня

Напомним, что в Херсоне и области российские солдаты похищают даже журналистов. Так, недавно на связь перестал выходить сотрудник популярного регионального интернет-ресурса Константин Рыженко.

До этого он говорил, что на него "охотились" оккупанты, а также оставил сообщение: "Если вы читаете этот текст, значит что-то случилось".

Как писал OBOZREVATEL:

ранее в СБУ заявли, что за время полномасштабной войны России против Украины было обнаружено и нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления.

Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения – именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту нашей страны.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!