В Херсоне пропал журналист Константин Рыженко, на которого охотились оккупанты: что известно

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне перестал выходить на связь журналист Константин Рыженко. Несколько дней назад он говорило, что на него "охотились" оккупанты.

На канале журналиста в Telegram 31 марта появилось сообщение, которое Рыженко написал заранее, на случай того, с ним может что-то произойти. Его публикацию он постоянно откладывал, однако в пятницу пост все же появился на канале.

"Если вы читаете этот текст, значит то-то случилось. Это отложенное сообщение, дату публикации которого я постоянно переношу на день-два. Если оно опубликовалось, значит я не смог в очередной раз отсрочить дату. Сигнал конечно неприятный, но не стоит сразу паниковать", – сказано в сообщении.

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В посте Рыженко отметил, что причин его вероятного исчезновения может быть несколько – отсутствие мобильной связи или он мог потерять телефон или сломать его, "чтобы он не достался врагу при такой угрозе".

Журналист также не исключал вероятности того, что его могут похитить российские войска.

"Даже если так случилось, что меня взяли, не переживайте, переписки и другие контакты в безопасности, я так настраивал свои аккаунты, что при всем желании не смогу получить к ним доступ", – говорится в сообщении.

В то же время издание "Медуза" сообщило, что несколько дней назад Рыженко рассказал, что его разыскивают российские военные.

"Город у нас не очень большой, и с начала войны я отслеживал российские фейки и опровергал их. После этого русские солдаты стали ходить по моим местам жительства и спрашивать, где можно найти такого журналиста", – говорил он.

Позже член кадровой комиссии Офиса Генерального прокурора Элеонора Емец на своей странице в Facebook сообщила, что российские военные забрали брата Рыженко, приходили домой к его жене, говорили, что это потому, что он много о них писал. Нет связи с его бабушками и отцом.

По сообщению жителей Херсона, по всем адресам, где мог находиться журналист, одновременно приехали несколько групп военных РФ. "В последние несколько дней его искали местные пророссийские активисты и журналисты пророссийских изданий", – написала Емец.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты не оставляют попыток установить свою "власть" на временно контролируемых ими территориях. Для этого они похищают мэров, с которыми не удалось договориться, – а таких большинство.

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