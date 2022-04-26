Денисова заявила, что 16 тыс. украинцев считаются пропавшими без вести: их поиски продолжаются

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что пропавшими без вести числятся 16 тысяч украинцев. Четверть из них – – это жители Мариуполя.

Офис омбудсмена продолжает их поиски. Об этом Денисова рассказала в интервью изданию "Суспільне".

"На первом месте (среди всех обращений в Офис, - ред.) - поиск пропавших без вести. Мы уже ищем более 16 тысяч человек", – сказала она.

Омбудсмен уточнила, что среди пропавших две тысячи военных, а другие – это гражданские граждане.

Она также отметила, что были и случаи похищения людей.

"Люди сидели в подвале разбомбленного дома, приходили орки, забирали их практически всегда без документов", - пояснила Денисова.

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Российские оккупанты обычно вывозят людей через границы, на которых нет пунктов пропуска Украины. Украинцев везут в Ростовскую, Белгородскую область и временно оккупированный Крым.

Отметим, что ранее в Нацполиции сообщили, что с начала полномасштабной войны в Украине без вести пропавшими числятся более 2000 граждан. При этом за время российского вторжения удалось разыскать 2870 человек.

Напомним, что уполномоченная по правам человека Людмила Денисова указала, что украинцы, вывезенные против своей воли на территорию Российской Федерации, вынуждены сдавать паспорта. Это может существенно усложнить поиск пропавших, но Украина использует все механизмы, чтобы их родственники могли получить достоверные сведения об их положении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о гуманитарной катастрофе, устроенной российскими военными в Мариуполе. По его словам, в блокаде исчезли тысячи человек.