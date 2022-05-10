'Мой сын в плену': жительница Херсона объяснила, почему не покидает захваченный оккупантами город

Несмотря на оккупацию с первых дней войны, многие жители Херсона не готовы покинуть город и уехать в безопасное место. Некоторые из них просто не могут уехать далеко от родственников, которые сейчас находятся на передовой.

Также одна из местных жительниц рассказала, что ее сын находится в плену. Об этом сообщает издание CNN.

Жительница временно оккупированного Херсона Светлана рассказала, что ждет возвращения сына, который воюет в Мариуполе.

"Наши дети все на войне. Мой сын в плену. Если он вернется, а я уйду, это как будто я его бросила", – говорит женщина.

Другие херсонцы рассказывают, что не могут покинуть родные дома и хозяйства, за которыми, несмотря на войну, продолжают ухаживать.

Видео дня

Напомним, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты планируют вооружить заключенных и отправить воевать против Вооруженных сил Украины. Таких людей в областном центре более двух тысяч. Также рашисты могут "мобилизовать" местных жителей и отправить на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, которые решили назвать себя "властью" захваченной украинской Херсонщины, заявили, что жители региона якобы "будут иметь право на паспорт и гражданство РФ". Кроме того, захватчики задумали вернуть местных жителей во времена Российской империи и возродить герб области 1803 года.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Херсонщине держат в подвалах и пытают около 500 человек. Среди них много тех, кто участвовал в гражданской блокаде Крыма в 2015 году или служил в АТО.