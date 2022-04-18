Бои за Мариуполь продолжаются, над комбинатом 'Азовсталь' поднялся дым. Видео

В Мариуполе продолжаются бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами за контроль над городом. В Сети опубликовали видео последствий атак вблизи сталелитейного завода.

Об этом сообщает американское издание Sky News. На кадрах видно дым, поднимающийся над заводом "Асовсталь", и слышны взрывы.

Россия регулярно бомбардирует портовый город, который может оказаться в их руках в ближайшие дни.

Считается, что последние оставшиеся украинские войска укрылись вокруг сталелитейного завода, отклонив предложение России сдаться.

Видео дня

Само видео можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что российские оккупанты обстреливают и бомбят металлургический комбинат "Азовсталь" из всех видов оружия. В течение суток боевые действия продолжались в Левобережном районе.

На территории завода "Азовсталь" находится большое количество мирных жителей. Среди них женщины, пожилые люди, дети, в том числе и младенец.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Азовсталь" оккупанты бомбили с самолетов, полностью разрушая комбинат. В разведке Британии считают, что Россия в Мариуполе повторяет "опыт" войны в Чечне и Сирии.

Напомним также, ранее 7-летний мальчик записал видеообращение из блокадного Мариуполя. Он показал, во что россияне превратили его дом.