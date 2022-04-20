Мариуполь, Харьков, Киев: генерал спрогнозировал действия врага

Российским войскам не удастся захватить Мариуполь и Харьков. Для нового наступления на столицу Украины у врага недостаточно резервов.

Уровень украинских защитников Мариуполя равен уровню "киборгов" Донецкого аэропорта. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его оценкам, ВСУ придется принимать "асимметричные решения", чтобы сохранить за собой Мариуполь, но уровень защитников города очень высок.

"Все давно должно было пасть, как говорили, а мы до сих пор удерживаем. Там люди уровня киборгов Донецкого аэропорта", – заявил генерал.

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Он также заверил, что "Харьков будет стоять". "У россиян там более 4 тысяч, есть частичное блокирование, но на текущий момент сил взять город у них нет".

Что касается Киева, то пока у врага нет сил для нового наступления. "Сначала им надо решить вопрос на основном направлении. Сейчас у них нет войск, чтобы идти на Киев. Если их войска достигнут успеха там, то, что останется, можно направить куда-то еще", – пояснил Романенко.

Как писал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что украинские защитники будут держать оборону Мариуполя до последнего. Бои закончатся освобождением города.