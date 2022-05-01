Люди живут под постоянными обстрелами без света и воды: репортаж из Северной Салтовки – окраины Харькова. Видео

Северная Салтовка – район Харькова, который сильней остальных пострадал от регулярных налетов оккупантов и продолжает жить под угрозой постоянных бомбежек. В полуразрушенных высотках нет света, газа и воды, местные жители вынуждены приспосабливаться к новой реальности, которые диктует война.

Об этом они сами рассказали в репортаже издания "Суспильне Харьков". Местные жители не выезжают из города по разным причинам, в основном, потому что боятся неизвестности и не хотят быть обузой чужим людям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соседи высотных домов самоорганизовываются и готовят пищу прямо во дворах, используя дрова и решетки. Пищу им привозят волонтеры и гуманитарные службы, поскольку магазины в округе не работают, а если бы и работали у людей не всегда есть деньги обеспечить даже себя.

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"Нам нужно защита неба, нужна авиация, потому что это единственное, что спасет нас от регулярных бомбежек. Но его нет. Над моим домом восемь лет летали вертолеты и возили раненых. Мы столько плакали и молились за каждого, чтобы они выжили", – говорит женщина по имени Анна.

Она вместе с соседями говорит, что много лет живет в ощущении жизни на передовой. В бытовой жизни они испытывают большую потребность в свечах, которые расходуются очень быстро.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– 30 апреля российские захватчики обстреляли жилые районы Харькова, а один снаряд попал в больницу, где находились мирные люди;

– глава Харьковской области назвал вооружение, которым рашисты громят регион.