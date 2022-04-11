Ляшко: пули из тел раненых украинцев станут доказательствами в судах о преступлениях россиян

Пули и другие инородные предметы, извлеченные из тел раненных украинцев, станут доказательствами в судах о преступлениях РФ на территории Украины. Большая часть извлеченных предметов являются осколками запрещенных во всем мире боеприпасов.

Также продолжают фиксироваться факты обстрела россиянами украинских больниц. Об этом по итогам визита в Чернигов написал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, целый ряд медучреждений в разрушенном Чернигове не подлежат восстановлению. Министр отдельно отметил героизм медицинского персонала, который продолжал оказывать помощь десяткам людей несмотря на вражеские обстрелы.

Кроме того, Ляшко обратил внимание, что российские оккупанты обстреливали мирные города запрещенными кассетными бомбами. Поэтому каждый извлеченный из раненного тела предмет может стать доказательством военных преступлений россиян.

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"Демонстрация извлеченных из раненых пуль и инородных тел. Часть точно будет являться доказательством в судах о преступлениях против человечества и нарушении конвенций в части использования оккупантами запрещенных кассетных бомб", – написал Министр.

Напомним, 9 апреля российские оккупанты обстреляли украинский Харьков боеприпасами, которые спускались на парашютах. Такие боеприпасы представляют огромную опасность как из-за силы взрыва, так и из-за своего содержимого.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское издание Wall Street Journal обнародовало доказательства того, что российские оккупанты используют кассетные боеприпасы при бомбардировке гражданских объектов в Мариуполе. СМИ показало множество фото и видео, подтверждающих этот факт.