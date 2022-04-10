Оккупанты сбросили на Харьков бомбы на парашутах: что это за оружие и чем оно опасно. Фото

В субботу, 9 апреля, российские оккупанты обстреляли украинский Харьков боеприпасами, которые спускались на парашютах. Такие боеприпасы представляют огромную опасность как из-за силы взрыва, так и из-за своего содержимого.

Как пишет Defence Express, эти снаряды могут быть осветительными или кассетными, и представлять огромную угрозу. Первые используются в темное время суток для иллюминации на поле боя. Так что судя по дневному обстрелу, снаряды в Харькове были кассетными.

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Некоторые из них, например, в реактивном снаряде 9М55К1 для 300 мм реактивной системы залпового огня "Смерч", действительно оснащены парашютами для того, чтобы снаряд "разбрасывал" отдельные суб-боеприпасы, каждый из которых имеет свое индивидуальное наведение, например, примитивную тепловую головку, которая должна реагировать на тепло бронетехники, но может захватить и гражданские автомобили.

Но чаще они не имеют систем наводки и просто раскидываются по площади. Из-за низкого качества российских боеприпасов они могут не сдетонировать сразу, поэтому в районах обстрела нужно быть осторожными и не приближаться к подозрительным предметам.

Напомним: на месте взрыва снаряда, который спустился на парашюте, образовалась воронка глубиной пять метров, а дом, в который попал снаряд, потерпел значительные разрушения – в одном из подъездов разрушены перекрытия между всеми этажами – квартиры обрушились внутрь.

Отмечается, что такие же боеприпасы противник применил против мирных харьковчан и накануне, когда были повреждены с десяток частных жилых домов, разрушены несколько гаражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское издание Wall Street Journal обнародовало доказательства того, что российские оккупанты используют кассетные боеприпасы при бомбардировке гражданских объектов в Мариуполе. СМИ показало множество фото и видео, подтверждающих этот факт.