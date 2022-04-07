WSJ показало доказательства использования российскими оккупантами кассетных боеприпасов в Мариуполе

Американское издание Wall Street Journal обнародовало доказательства того, что российские оккупанты используют кассетные боеприпасы при бомбардировке гражданских объектов в Мариуполе. СМИ показало множество фото и видео, подтверждающих этот факт.

Соответствующий сюжет опубликован в Youtube WSJ. На кадрах видны страшные последствия применения таких боеприпасов.

Видео дня

Стоит отметить, что кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600.

Большое количество суббоеприпасов не взрывается при ударе. По данным МК "Красный крест", процент несрабатывания этих боеприпасов в конфликтах последнего времени составляет от 10% до 40%. Широкомасштабное применение данных боеприпасов приводит к тому, что целые страны и регионы наводняются десятками тысяч, неразорвавшихся суббоеприпасов, находящихся в нестабильном состоянии. Они представляют огромную опасность для гражданского населения.

Более 100 стран запретили их использование, подписав Конвенцию по кассетным боеприпасам. Однако ни Россия, ни Украина (в арсенале которой также есть кассетные боеприпасы) не подписались под этим соглашением, пишет Bellingcat.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российские оккупанты <a href="https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/okkupantyi-primenili-v-krivom-roge-zapreschennyie-kassetnyie-boepripasyi-poyavilis-podrobnosti.htm" target="_blank">обстреляли Кривой Рог запрещенными во всем мире кассетными боеприпасами. </a>Их опасность заключается в значительно большей площади поражения;