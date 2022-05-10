Лукашенко заявил, что в Беларуси будут производить ракеты типа "Искандер": РФ обещала помочь

Москва согласилась помочь Минску в производстве боевых ракет на территории Беларуси. Соответствующие договоренности были достигнуты на самом высоком уровне между президентами обоих государств.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам гособоронзаказа, сообщает государственное агентство БелТА. Отмечается, что, среди прочего, речь идет о производстве ракет типа "Искандер".

Лукашенко заявил, что на недавней встрече на Дальнем Востоке России заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина, чтобы люди, занимающиеся производством ракет в России, посмотрели на белорусские разработки в этой сфере.

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"Мы создаем новую ракету. Ракету очень эффективную – образца "Искандер" примерно", – заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что Путин попросил главу российского космического агентства Роскосмос Дмитрия Рогозина оказать Белоруссии соответствующую поддержку.

Как известно, "Искандер" – это семейство баллистических оперативно тактических ракетных комплексов (ОТРК) класса земля-земля. Впервые "Искандер" был представлен в августе 1999 года. Максимальная дальность поражения цели не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам). Ракеты могут нести ядерный боезаряд.

Россия применяет ракеты "Искандер" для обстрелов мирных городов на территории Украины. Запуски ракет производятся, в том числе, с территории Беларуси.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лукашенко разрешил Путину перевозить российские ракеты для обстрелов украинских городов по белорусской железной дороге.

Также мы публиковали видео, где видно, как Россия перевозит ракетные комплексы "Искандер" через территорию Беларуси. Только на этом одном видео видно, как через Беларусь Россия перевезла более десяти военных машин с ракетным вооружением.