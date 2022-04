Кремль готовит новую ложь, чтобы 'объяснить' зверства в отношении мирного населения Украины, – МИД Британии

Российское политическое военное руководство может прибегнуть к новой лжи, чтобы скрыть зверства своих военных относительно мирного населения Украины. Хотя последние являются неопровержимыми доказательствами, и действия Кремля не остановят международных следователей в расследовании таких фактов.

Об этом сообщает британское Министерство иностранных дел в Twitter. Там подчеркнули, что страна-агрессор РФ непременно понесет наказание за совершенные ею и ее оккупантами военные преступления в войне против украинского государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы ответить на зверства над мирным населением в Украине. Эти попытки скрыть ужасные акты насилия не остановят следователей", – говорится в сообщении.

В добавленном к нему видео МИД Британии указало на существование четких доказательств многочисленных зверств, совершенных военными РФ против мирных украинцев и гражданской инфраструктуры населенных пунктов страны.

Также в ведомстве подчеркнули, что "война Путина построена на лжи".

"Великобритания предлагает финансирование, персонал и военный опыт, чтобы привлечь виновных к ответственности", – заявили партнеры Украины.

