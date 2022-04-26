К югу от Изюма идут ожесточенные бои, оккупанты пытаются продвинуться к Славянску и Краматорску – разведка Британии

Вражеская армия РФ не оставляет попыток продвинуться в сторону городов Краматорск и Славянск на Донетчине. Враг пытается оцепить укрепленные позиции Сил обороны Украины на востоке.

Потенциальным называют нападение оккупантов с юга. Такие данные о военной ситуации на 26 апреля предоставила оборонная разведка Британии, их озвучило Минобороны страны в Twitter.

"Российские войска, вероятно, пытаются оцепить сильно укрепленные украинские позиции на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Британские разведчики отмечают, что город Кременная на Луганщине уже находится под оккупацией путинской армии. Кроме этого, ожесточенные бои продолжаются к югу от Изюма Харьковской области.

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"Поскольку российские войска пытаются продвинуться на города Славянск и Краматорск с севера и востока", – объясняют специалисты.

Подчеркивается, что украинские войска готовят оборону в Запорожье, готовясь к потенциальному нападению войск РФ с юга.

Напомним, что утром 26 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Детали и последствия вражеской атаки выясняются.

По информации Генерального штаба ВСУ, на 62-е сутки войны российские войска усиливают свои группировки на Слобожанском направлении и продолжают частичную блокировку Харькова. Активные боевые действия продолжаются на Донетчине и Луганщине, где враг пытается захватить несколько населенных пунктов и терпит поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Изюмом один украинский расчет комплекса ''Стугна-П'' за три минуты уничтожил четыре единицы российской бронетехники. Защитники показали яркое видео с ликвидации средств передвижения врага.