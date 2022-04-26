Оккупанты усиливают группировку войск на Слобожанском направлении, на Донбассе идут бои – Генштаб

На 62-е сутки войны против Украины войска РФ усиливают свои группировки на Слобожанском направлении и продолжают частичную блокировку Харькова. Активные боевые действия продолжаются на Донетчине и Луганщине, где оккупанты пытаются захватить несколько населенных пунктов и терпят поражение.

Накануне именно там украинские воины отбили шесть атак врага, уничтожив новые единицы российской техники, в том числе десять воздушных целей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на официальные Facebook-странице.

По данным военных, наступательные действия противника продолжаются в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донбасса и обеспечения сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.

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На Волынском и Полесском направлениях состояние, положение и характер действий врага существенных изменений не получили. Захватчики активных действий по указанным направлениям не проводили. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-беларусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. В сопредельных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей россияне ужесточили охрану границы и пунктов пропуска, проводят инженерное оборудование позиций. Также оккупанты в приграничных районах ужесточили противодиверсионные меры.

На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку Харькова и производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия.

На Донецком и Таврическом направлениях путинская армия совершает перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения. Враг оказывает огневое влияние по позициям украинских войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, в частности:

на Северодонецком направлении ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;

на Попаснянском направлении намеривается овладеть Попасной , продолжаются бои;

на Авдеевском направлении пытается вести наступательные действия, успеха не имеет ;

на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка ;

на Запорожском направлении ведет наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки, продолжаются бои.

Оккупанты осуществляют массированное огневое воздействие и блокировку подразделений Сил защиты Украины возле завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На Южнобужском направлении противник по всей линии столкновения производил единичные обстрелы подразделений ВСУ. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

Возле Великой Александровки на Херсонщине защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава ВС РФ – более 70 человек убитыми, но точное количество уточняется.

Российские захватчики продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины. Подразделения путинской армии пытаются осуществлять воздушную разведку над территорией Одесской области, но несут потери.

Возле Великой Александровки на Херсонщине защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава ВС РФ – более 70 человек убитыми, но точное количество уточняется.

Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

На территории Донецкой и Луганской областей за 25 апреля отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, 13 единиц бронированной и 15 автомобильной техники, два топливозаправщика и зенитную установку.

Группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки поразила 10 воздушных целей ВС РФ: три самолета, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и три крылатых ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытались перейти в атаку на Херсонщине, используя бронетехнику и пехотные подразделения. Захватчики предприняли несколько таких попыток на линии столкновения, но они оказались тщетными.