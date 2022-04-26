Под Изюмом один расчет ''Стугны-П'' за 3 минуты уничтожил 4 единицы вражеской бронетехники: яркое видео

Возле города Изюм в Харьковской области Вооруженные силы Украины продолжают наносить потери российским оккупантам. Недавно наши воины уничтожили сразу четыре единицы вражеской военной техники.

Для этого им понадобилось всего четыре точных выстрела из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

С четырьмя целями украинские защитники справились очень оперативно – на все им понадобилось чуть больше трех минут.

После каждого выстрела из "Стугны" спрятанная среди деревьев техника захватчика вспыхивала, превращаясь в металлолом.

"Почему арабские буквы на панели? – потому что это экспортная версия комплекса", – сказано в объяснении для зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху морпехи из 501 отдельного батальона морской пехоты ликвидировали вражеский танк Т-72. "Демилитаризовали" оккупантов с помощью ПТРК "Стугна".