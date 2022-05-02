Из Мариуполя удалось вывезти еще около 100 жителей, – мэр Бойченко

В понедельник, 2 мая, из блокированного русскими войсками украинского Мариуполя удалось вывезти более 100 мирных жителей. Переговоры по эвакуации раненых украинских бойцов еще продолжаются.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, на сегодняшний день есть договоренность об эвакуации только местного населения Мариуполя.

Он добавил, что существует отдельная процедура и переговорный процесс с военной точки зрения по вывозу раненых бойцов.

"Этого прокомментировать мы не можем, потому что процесс закрыт, а переговоры до сих пор продолжаются", – объяснил Бойченко.

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Ранее сообщалось, что при содействии Организации Объединенных Наций Украина может эвакуировать с завода "Азовсталь" в Мариуполе только гражданских людей. ООН не готова взять на себя ответственность за спасение окруженных военных, защищающих город.

Также OBOZREVATEL писал, что 1 мая впервые за все дни войны заработал гуманитарный коридор из "Азовстали". Впервые с начала войны было двое суток настоящего прекращения огня.

Защитники Мариуполя показали уникальные кадры операции по спасению людей из "Азовстали". Заложники России увидели солнце впервые за два месяца.

Однако, в ночь с 1 на 2 мая российские оккупанты снова нанесли мощные удары по украинским защитникам, скрывающимся от врага на территории металлургического комбината "Азовсталь". Враг использовал всё возможное оружие, в том числе корабельную артиллерию.