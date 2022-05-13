Инженер Медовар: красиво положить Крымский мост украинскими ракетами не получится. Интервью

Если Вооруженные силы Украины нанесут ракетный удар по Крымскому мосту, он, по утверждению специалистов, не "сложится", не упадет на дно Керченского пролива, но провиснет и получит серьезные повреждения. Восстановление этого объекта будет крайне сложным и дорогостоящим.

Вместе с тем мост может "рухнуть" и без помощи украинских ракет, так как рядом с ним находится грязевой вулкан, который извергается примерно раз в 10 лет. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал независимый российский эксперт, геоэколог Юрий Медовар.

– В сети появился обратный отсчет падения Крымского моста. Что вы думаете по этому поводу?

– Это интересное заявление и оно имеет под собой определенную вероятность. У Украины действительно есть возможности разрушить мост ракетным ударом.

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– Вы можете дать совет нашим артиллеристам, в какую именно часть моста лучше ударить?

– Этот вопрос вне моей компетенции. Но мост в любом случае не простоит долго, о чем я неоднократно говорил ранее. Вообще не понятно, как он до сих пор держится. Там очень сложная геология. Основание сваи находится в глине, а глина не держит так, как гранит. Обмануть природу еще никому не удавалось. Это я говорю как геолог. В проливе очень сложное геологическое строение дна, и в сейсмоопасных районах подобные сооружения можно строить только на скальном основании. Мы же вместо скального основания имеем майкопские обводненные полутвердые глины.

Этот мост, по идее, не нужен никому, кроме одного человека. Из-за него нарушился водообмен между Черным и Азовским морями. Объект серьезно повлиял на биоту Азовского моря, ухудшив условия жизни дельфинов.

– Вы сказали, мост провиснет, если по нему жахнуть ракетой. Можете уточнить?

– Это очевидный факт.

– Но нам-то нужно, чтобы Крымский мост лег на дно красиво, чтобы он не мешал судоходству, водообмену между морями и так далее. Как это сделать?

– Нет, красиво положить не получится. Это нереально, длина моста 18 км, что-то может рухнуть, а что-то останется. Скорее всего, на дно он не ляжет. Его нужно будет потом демонтировать.

– Это ж сколько возни потом!

– А как по-другому? Нет-нет, даже если туда что-то упадет, он весь не рухнет, даже не рассчитывайте.

– А если шарахнуть по нему двумя-тремя ракетами?

– Вряд ли. Он не рухнет, даже если в него три ракеты попадут. В любом случае его придется демонтировать, а не только освобождать фарватер. Или вы хотите, чтоб он оставался, как Колизей?

– Нет, нам не нужен такой "Колизей".

– Конечно, демонтаж будет очень сложным и дорогим.

– Смогут ли оккупанты его восстановить в случае удара ракетой?

– Это очень сложно, необходимы серьезные инженерные расчеты. Во время строительства моста помогали иностранные специалисты, но сейчас, думаю, они ничего делать не будут. А у нас своих инженеров почти не осталось, поверьте. Поэтому вопрос трудно решаемый.