Идет бой за Рубежное, в целом враг несет потери и страдает от низкого морального духа – Генштаб

В понедельник, 9 мая, продолжаются 75 сутки героического противостояния украинского народа вторжению российским фашистам. Враг продолжает полномасштабную войну, проводит наступательные действия на востоке Украины, пытаясь установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Наибольшую активность оккупанты проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях. На Северодонецком направлении идет ожесточенный бой за Рубежное. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. В Штабе отметили, что сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Видео дня

На Северском направлении ситуация не претерпела изменений. Враг держит на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ наряды пограничников федеральной службы безопасности. Сооружает фортификационные оборонные позиции вблизи государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг наступательных действий не производил, только ведет оборону. Основные усилия продолжает сосредоточиваться на том, чтобы не допустить продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.

На Изюмском направлении идет пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник ведет воздушную разведку.

На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Противник пытается улучшить тактическое положение, завладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Оккупанты предприняли неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка. Однако успеха у них не было и отошли на ранее занимавшие позиции.

На Лиманском направлении противник пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

На Бахмутском направлении безуспешно вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск с целью подготовки к дальнейшим активным действиям. Ожидается наращивание указанной группировки за счет подразделений, выполнявших задания в районе города Мариуполь.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг осуществляет перегруппировку имеющихся подразделений с целью улучшения тактического положения своих войск. Наращивает системы огневого поражения и противовоздушной обороны, усовершенствует инженерное оборудование позиций. Для недопущения перекидывания подразделений Сил обороны Украины на другие направления, враг их сковывает и проводит демонстративные действия.

На Бессарабском направлении в Приднестровском регионе Молдова ситуация осталась без изменений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки.

Практически вдоль всей линии столкновения оккупанты продолжают применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрелов позиций наших войск и разрушения гражданской и военной инфраструктуры.

В городе Мариуполь, несмотря на объявленный "режим тишины", оккупант возобновил обстрелы и штурм завода "Азовсталь".

На временно захваченных территориях Украины враг продолжает проводить меры административно-полицейского режима. В отдельных захваченных населенных пунктах оккупанты устроили имитацию празднования так называемого "дня победы" для российских средств массовой информации в отдельных захваченных населенных пунктах.

Как отметили в Штабе ВСУ, потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.