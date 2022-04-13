Химическая атака по Мариуполю: Денисова заявила, что ветер разнес пары по соседним поселкам

Химические пары неизвестного вещества, которое рашисты распылили над Мариуполем 11 апреля, распространились ветром на окраины и соседние села. Жители в поселках Сартана и Талаковка начали жаловаться на резкое ухудшение самочувствия – нехарактерный привкус во рту и другие признаки химического отравления.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в настоящее время жители этих населенных пунктов эвакуированы.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Мариуполе, который более месяца находится в полной блокаде и в окружении российских оккупантов, погибло от 20 до 22 тыс. мирных жителей. Такие данные являются предварительными. Ситуация в городе остается тяжелой.

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Кириленко также прокомментировал информацию о возможной химической атаке на защитников Мариуполя. По его словам, сообщения с места происшествия были предварительными и пока он не может говорить о них со стопроцентной уверенностью, но подчеркнул, что инцидент имел место.

В Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для очистки улиц от тел погибших гражданских. Таким образом оккупанты пытаются уничтожить любые доказательства преступлений своей армии в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отреагировал на химическую атаку, которую совершили российские оккупанты в Мариуполе 11 апреля, применив против защитников города боеприпас с ядовитым веществом. Он отметил, что сейчас невозможно провести его анализ и полное расследование в заблокированном врагом населенном пункте.