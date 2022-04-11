Оккупанты в Мариуполе распылили с неба неизвестное отравляющее вещество: есть пострадавшие

В понедельник вечером, 11 апреля, российские оккупанты применили в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Его захватчики использовали против военных и мирного населения города.

Об этом сообщили в Telegram-канале полка "Азов", который защищает Мариуполь. Инцидент произошел около 21:00, россияне сбросили вещество со своего беспилотника.

У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром (нарушение координации движений и равновесия, шум в голове и ушах, тошнота, снижение концентрации внимание).

"Последствия использования неизвестного вещества уточняются", – сказано в сообщении.

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Источник OBOZREVATEL, приближенный к Министерству обороны Украины, сообщил, что вероятность использования оккупантами химического оружия очень высока.

Напомним, что ранее, за несколько часов до этой атаки, так называемый спикер боевиков "ДНР" Эдуард Басурин напрямую заговорил о применении химического оружия против украинских защитников в Мариуполе.

О таких планах зашла речь, так как оккупанты не оставляют попыток захватить Мариуполь, но при этом признают, что не могут взять штурмом завод "Азовсталь".

По данным Центра противодействия дезинформации, оккупанты на фоне заявления Басурина начали проведение дезинформационной кампании по дискредитации ВСУ, базирующейся на фейке о применении украинскими военными химического оружия.

Однако отметим, что украинские военные в полной мере выполняют предписания, предусмотренные Конвенцией о применения химического оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина должна быть готова к тому, что российские оккупанты могут применить химическое оружие. РФ уже использовала его в Сирии, несмотря на любые международные запреты.

О том, что следует делать в случае химической атаки, читайте по ссылке.