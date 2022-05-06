Гражданских с "Азовстали" вывезли на оккупированные территории – СМИ

Первые два эвакуационных автобуса, которые вывезли с "Азовстали" в Мариуполе 25 гражданских лиц, включая детей, прибыли в фильтрационный лагерь оккупантов в селе Безымянное на Донбассе, которое находится под контролем российских войск. Еще 23 человека находятся в пути.

Таким образом, российские СМИ сообщили, что территорию комбината покинули 48 человек. Как пишет Reuters, эвакуационный транспорт сопровождали в лагерь представители Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогали организовать эвакуацию.

Со своей стороны, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что 6 мая удалось эвакуировать из "Азовстали" в Мариуполе 50 женщин, детей и пожилых людей. Операция по вывозу людей продолжится утром 7 мая. По словам Верещук, эвакуация проходила очень медленно из-за обстрелов, поэтому не удалось забрать всех мариупольцев.

Предполагается, что в подвалах завода укрываются еще около 200 мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска продолжают блокировать подразделения Сил обороны Украины в районе мариупольской "Азовстали". Враг возобновил штурм для взятия территории завода под контроль.