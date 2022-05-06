Оккупанты при поддержке авиации штурмуют территорию 'Азовстали', чтобы взять завод под контроль – Генштаб

На 72-е сутки войны оккупационные войска России продолжают блокировать подразделения Сил обороны Украины в районе мариупольской "Азовстали" – враг возобновил штурм для взятия территории завода под контроль. Не прекращают захватчики и попыток наступления на других направлениях, где ведут активные боевые действия, обстреливают позиции наших войск и несут потери.

Накануне только на Донбассе украинские воины отбили 11 атак оккупантов, ликвидировав их технику с живой силой. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 6 мая.

На сегодня войска РФ не прекращают наступательных действий в Восточной операционной зоне. В то время как на Волынском и Полесском направлениях активных действий они не проводили. В подразделениях ВС Беларуси идет проверка боевой готовности сил реагирования.

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На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении противник активных действий тоже не производил. Вместе с тем продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

Параллельно оккупанты осуществляют наращивание системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Они проводят перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

В целях уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.

На Донецком и Таврическом направлениях ВС РФ продолжают вести активные боевые действия. На Лиманском направлении они обстреливают позиции украинских сил.

На Попаснянском направлении противник сосредоточил основные усилия на установлении полного контроля над Попасной и возобновлении наступления на Лиман и Северск.

В Мариуполе оккупанты продолжают блокировать подразделения украинских воинов в районе металлургического комбината "Азовстали". В отдельных районах, при поддержке авиации, они возобновили штурмовые действия для взятия под контроль территории завода.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вел. Оказывает огневое влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.

На Южнобужском направлении враг тоже не проводил активных боевых действий, но удерживал занятые рубежи, усиливал системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Также захватчики обстреливали позиции украинских войск. На севере Херсонщины и Николаевщины они совершают обстрелы населенных пунктов, которые покинули.

По имеющейся информации Генштаба ВСУ, в Харьковской области на базе Купянской городской больницы в обустроенном захватчиками госпитале находится до 300 раненых.

За 5 мая подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск обезвредили 15 вражеских воздушных целей. Речь идет о 14 беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан" и самолете.

На территории Донецкой и Луганской областей защитники и защитницы Украины за прошедшие сутки отбили 11 атак противника. Было уничтожено восемь танков, 11 единиц боевой бронированной и пять единиц автомобильной техники российских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник штаба Сухопутных сил США генерал Джеймс МакКонвилл заявил, что Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине. По его словам, большую роль в провале агрессора в этой войне сыграла и воля украинцев к победе.