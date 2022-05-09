Оккупанты продолжают свозить тела погибших в Мариуполе в братскую могилу в Виноградном. Видео

Российские военные продолжают избавляться от тел людей, погибших из-за бомбардировок и обстрелов Мариуполя. Трупы массово свозят к братской могиле в поселке Виноградное.

Видео, снятое на месте массового захоронения украинцев, появилось в сети. Роликом поделился Telegram-канал ZN.UA и другие паблики (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Очевидец (вероятно, работник, причастный к организации похорон) показал разбитое в поле кладбище с огромным количеством маленьких крестов.

Рядом оккупанты сбросили трупы еще не погребенных мариупольчан. Тела лежали в черных пластиковых пакетах хаотично, просто на земле.

Видео дня

На заднем фоне можно заметить экскаватор, который копал могилы для жертв российской войны.

В Мариупольском горсовете подтверждали, что сектор захоронения на окраине города значительно увеличился.

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