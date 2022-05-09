Оккупанты продолжают свозить тела погибших в Мариуполе в братскую могилу в Виноградном. Видео
Российские военные продолжают избавляться от тел людей, погибших из-за бомбардировок и обстрелов Мариуполя. Трупы массово свозят к братской могиле в поселке Виноградное.
Видео, снятое на месте массового захоронения украинцев, появилось в сети. Роликом поделился Telegram-канал ZN.UA и другие паблики (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Очевидец (вероятно, работник, причастный к организации похорон) показал разбитое в поле кладбище с огромным количеством маленьких крестов.
Рядом оккупанты сбросили трупы еще не погребенных мариупольчан. Тела лежали в черных пластиковых пакетах хаотично, просто на земле.
На заднем фоне можно заметить экскаватор, который копал могилы для жертв российской войны.
В Мариупольском горсовете подтверждали, что сектор захоронения на окраине города значительно увеличился.
Как писал OBOZREVATEL:
8 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не могут совершить деблокаду Мариуполя военным способом.
У защитников нашей земли пока просто нет такого вооружения, которое бы позволило выгнать оккупантов из осажденного города.