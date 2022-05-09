От Белгорода до Камчатки: депортированных мариупольцев расселили в РФ по десяткам лагерей
Российские оккупанты депортировали тысячи жителей Мариуполя в отдаленные уголки РФ. Среди них сотни детей, часть из которых захватчики разлучили с родителями.
Насильно вывезенных мариупольцев расселили почти по 40 разным лагерям. Об этом говорится в расследовании журналистов британского издания inews (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Иностранные расследователи проанализировали новости в пропагандистских российских СМИ, в том числе местных. Путем перекрестной сверки опубликованных данных с картографическими сайтами обнаружили 66 лагерей для депортированных украинцев.
Их россияне обустроили на базе бывших советских санаториев, детских лагерей и даже бывшей свалки химического оружия. Все они расположены в разных отдаленных регионах страны-агрессора – от Белгорода до Сибири, Кавказа, полярного круга и Камчатки, Владивостока.
Британские журналисты обнаружили 6250 жителей Мариуполя в 38 лагерях, среди них 621 ребенок.
Отмечается, что в других подобных базах россияне еще готовят места. У украинцев практически нет шансов выбраться из них самостоятельно, не имея телефонов и денег, которые оккупанты отбирают во время депортации.
В то же время inews пишет о подпольной сети, которая якобы помогает желающим выбраться. Ее создали правозащитники, она состоит из граждан РФ.
"Существует низовая организация на нескольких уровнях – люди собирают деньги на билеты на поезд, помогают одеждой и игрушками для детей, позволяют людям оставаться дома на несколько ночей", – цитирует издание слова одного из анонимных активистов.
Утверждается, что поездами украинцев отправляют к активистам в других городах РФ, а те уже "помогают им выбраться за границу".
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 мая из Мариуполя удалось эвакуировать еще 173 мирных жителей, в том числе тех, которые прятались в подземельях завода "Азовсталь". Гражданских удалось перевезти в более безопасное место благодаря смелости наших защитников.
Вместе с тем во время эвакуации из "Азовстали" российские оккупанты разлучили 4-летнюю девочку с мамой. Украинцы призвали мир помочь вернуть маленькой Алисе родного самого родного человека, которого захватчики задержали в фильтрационном лагере.