От Белгорода до Камчатки: депортированных мариупольцев расселили в РФ по десяткам лагерей

Российские оккупанты депортировали тысячи жителей Мариуполя в отдаленные уголки РФ. Среди них сотни детей, часть из которых захватчики разлучили с родителями.

Насильно вывезенных мариупольцев расселили почти по 40 разным лагерям. Об этом говорится в расследовании журналистов британского издания inews (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Иностранные расследователи проанализировали новости в пропагандистских российских СМИ, в том числе местных. Путем перекрестной сверки опубликованных данных с картографическими сайтами обнаружили 66 лагерей для депортированных украинцев.

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Их россияне обустроили на базе бывших советских санаториев, детских лагерей и даже бывшей свалки химического оружия. Все они расположены в разных отдаленных регионах страны-агрессора – от Белгорода до Сибири, Кавказа, полярного круга и Камчатки, Владивостока.

Британские журналисты обнаружили 6250 жителей Мариуполя в 38 лагерях, среди них 621 ребенок.

Отмечается, что в других подобных базах россияне еще готовят места. У украинцев практически нет шансов выбраться из них самостоятельно, не имея телефонов и денег, которые оккупанты отбирают во время депортации.

В то же время inews пишет о подпольной сети, которая якобы помогает желающим выбраться. Ее создали правозащитники, она состоит из граждан РФ.

"Существует низовая организация на нескольких уровнях – люди собирают деньги на билеты на поезд, помогают одеждой и игрушками для детей, позволяют людям оставаться дома на несколько ночей", – цитирует издание слова одного из анонимных активистов.

Утверждается, что поездами украинцев отправляют к активистам в других городах РФ, а те уже "помогают им выбраться за границу".

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