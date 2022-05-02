Глава разведки сказал, почему Герасимов приезжал на Харьковщину
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, почему начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Валерий Герасимов лично приезжал на передовую. Причина – неудовлетворительный темп продвижения русской армии вперед.
Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью НВ. По его мнению, российская оккупация проваливается, и это не устраивает президента России Владимира Путина.
"Я отойду от комментирования информации о состоянии господина Герасимова, но если он был вынужден поехать прямо на передовую, наверное, что-то произошло. А что произошло? Причина исключительно одна – неудовлетворительные планы по продвижению вперед", – сказал Буданов.
Он отметил, что россияне не успевают выполнить поставленные задачи в отведенные сроки, поэтому прибегают к таким мерам.
"У них был главный срок – успеть до 24 апреля закончить "спецоперацию", они его полностью провалили. Вторая дата – это завершить операцию хотя бы по Донбассу до 9 мая. Если они этого не сделают, это еще более усложнит политическую окраску всего процесса", – рассказал начальник ГУР Минобороны.
По его мнению, Путин войной против Украины загнал себя в угол, из которого теперь пытается найти выход.
"Как будет Путин проводить парад? Что он будет говорить? Разговоры о войне с англосаксонским миром – они на кого-то сработают, а на кого-то нет. Путин не может признать, что он проигрывает Украине. Для этого ему нужно показать какого-то серьезного противника, чтобы сказать, условно говоря: "Возможно, мы немного и проигрываем, но это же мы не Украине проигрываем", – подытожил главный разведчик Украины.
Ранее Буданов заявил, что в России готовятся объявить всеобщую мобилизацию 9 мая. По его словам, сейчас фиксируются признаки подготовки к такому шагу.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля начальник российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл в командный пункт ВС РФ в Харьковской области, чтобы лично командовать наступлением оккупационной армии на Изюмском направлении.
Через несколько дней появилась информация, что генерала Герасимова ранили и он был эвакуирован из Украины. Однако официального подтверждения эта информация не получила.
Впоследствии американские СМИ подтвердили, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов был в Изюме Харьковской области для того, чтобы решить проблемы российской армии.