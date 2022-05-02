Гиркин заговорил о развале России из-за провала в Украине и намекнул на судьбу Каддафи для Путина

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что по итогам войны против Украины Россию может ждать распад и серия гражданских войн. По его словам, в таком случае большая часть политической элиты РФ обречена на гибель.

Террорист подчеркнул, что российские пропагандисты ежедневно докладывают об "успехах" РФ в Украине, но на самом деле наступление оккупантов застопорилось. Об этом Гиркин написал у себя в Telegram.

Экс-главарь боевиков "ДНР" заявил, что в сложившихся условиях российская армия обречена на поражение в Украине.

"Россия либо возродится по итогам этой войны, либо будет запущен процесс окончательного распада, смуты и серии гражданских войн с самыми катастрофическими последствиями (которые намного превысят последствия 1991 года). В любом из указанных вариантов большая часть "культуры полу-разумных бактерий", самоназывающейся "российской элитой", обречена на уничтожение и гибель", – заявил Гиркин.

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Также он подчеркнул, что фатальный для РФ этап войны пока не наступил. В то же время он добавил, что в будущем главу РФ Путина может ждать судьба бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, который был убит повстанцами.

"Осознание того, что текущий этап войны является "тотальным" (и может стать фатальным), для нашей "элитки" еще не наступило. И наступить может еще не скоро. При самом плачевном для страны варианте – только когда тело Верховного окажется в руках "обожающего населения" по образцу одного из предшественников – Каддафи... А тогда будет уже поздно что-то предпринимать", – отметил террорист.

Напомним, ранее Игорь Гиркин заявил, что Крымский мост обречен на уничтожение Вооруженными силами Украины. Террорист считает, что ВСУ нанесут ракетный удар по мосту тогда, когда это будет выгодно Украине.

Ранее правозащитник Марк Фейгин предположил, что высказывание неординарных "мнений" Гиркиным выгодно Федеральной службе безопасности России.