Германия возвращает посольство в Киев

Германия начинает постепенно возобновлять работу своего посольства в Киеве после эвакуации в Польшу 25 февраля. Пока что в минимальном режиме с ограниченным перечнем операций.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает немецкое издание Tagesspiegel. Во время визита в Украину она встретилась с президентом Владимиром Зеленским и посетила Бучу.

"Германия возобновляет работу посольства в Киеве, которое было закрыто в середине февраля этого года. Работа посольства возобновится с минимальным присутствием дипломатов. Сначала посольство будет иметь ограниченные операции", – заявила Анналена Бербок.

Видео дня

Она подчеркнула, что в Киев возвращается посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Как известно, последние сотрудники немецкого посольства выехали из Киева в Польшу 25 февраля и продолжали работать частично оттуда, а частично из Берлина.

Анналена Бербок стала первым членом кабинета министров ФРГ, приехавшим в Киев с начала российской захватнической войны против Украины.

Таким образом, Германия стала одной из последних западных стран, которая объявила о возобновлении работы своего посольства в Киеве. До этого в столице Украины уже возобновили работу представительства ЕС, Франции, Италии, Великобритании, Австрии, США, Канады и других стран. Теперь из стран группы G7 отсутствует только Япония, еще не объявившая об открытии своего посольства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 мая в Киеве возобновило работу посольство Венгрии, которое было временно передислоцировано во Львов в связи с российской агрессией.

8 мая в Киеве возобновило свою работу посольство США. Такой шаг посвятили Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киев вернулась временная поверенная Кристина Квин и другие представители Соединенных Штатов.

10 мая о возобновлении работы в столице Украины сообщило посольство Греции, приостановившее работу после начала военного вторжения РФ в Украину. Возглавил посольство в Киеве Манолис Андрулакис, до этого занимавший пост генерального консула Греции в Мариуполе. Он был последним из дипломатов ЕС, покинувших город, который обстреливали россияне.