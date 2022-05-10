Посольство Греции возобновило работу в Киеве: появились подробности

В Киев продолжают возвращаться зарубежные дипломаты. 10 мая о возобновлении работы в столице Украины сообщило посольство Греции, приостановившее работу после начала военного вторжения РФ в Украину.

Об этом говориться в сообщении Министерства иностранных дел Греции. Вместе с тем, свои рекомендации относительно нежелательности посещения Украины МИД страны оставил в силе.

"Посольство Греции в Киеве, сотрудники которого покинули город по соображениям безопасности вскоре после российского вторжения в Украину, вновь работает в городе, имея необходимый персонал", – говорится в сообщении.

Возглавил посольство в Киеве Манолис Андрулакис, который до этого занимал должность генерального консула Греции в Мариуполе.

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Дипломаты в Киеве будут сотрудничать с генеральным консульством в Одессе, которое работает в обычном режиме. Они будут оказывать всю возможную помощь гражданам Греции, а также греческой дисапоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая в Киеве возобновило работу посольство США, представители которого также покидали столицу после вторжения РФ. В тот же день возобновило работу и посольство Канады в столице Украины. На его открытие в Украину приехал премьер-министр Джастин Трюдо.