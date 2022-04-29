Геращенко показал последствия взрыва в Кременной: предатели должны знать, что их ждет

В сети появилось видео, которое зафиксировало последствия взрыва в здании Национальной полиции в городе Кременная Луганской области. Взрыв произошел 26 апреля, когда там находились представители оккупационной власти.

Видео распространил в своем Twitter советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он адресовал его "предателям и оккупантам из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Видео дня

"Требуйте немедленно десятикратного роста оплаты за свое предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха", – написал Геращенко под видео.

Советник главы МВД также рассказал, что накануне взрыва всем полицейским была дана команда покинуть Кременную.

"Те, кто не выполнил приказ – предатели. Так же одновременно произошел взрыв газа в райгосадминистрации и в горсовете. Главный месседж этого видео – предателям в других областях и городах нужно знать, что их ждет", – написал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в момент взрыва в горсовете Кременной там проходило совещание назначенного российскими оккупантами "народного мэра". Вместе с ним погибли также 30 охранников.