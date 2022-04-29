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Геращенко показал последствия взрыва в Кременной: предатели должны знать, что их ждет

Анна Паскевич
Война в Украине 2022
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Геращенко показал последствия взрыва в Кременной: предатели должны знать, что их ждет

В сети появилось видео, которое зафиксировало последствия взрыва в здании Национальной полиции в городе Кременная Луганской области. Взрыв произошел 26 апреля, когда там находились представители оккупационной власти.

Видео распространил в своем Twitter советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он адресовал его "предателям и оккупантам из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Взрыв произошел 26 апреля, когда там находились представители оккупационной власти
Видео дня

"Требуйте немедленно десятикратного роста оплаты за свое предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха", – написал Геращенко под видео.

Советник главы МВД также рассказал, что накануне взрыва всем полицейским была дана команда покинуть Кременную.

"Те, кто не выполнил приказ – предатели. Так же одновременно произошел взрыв газа в райгосадминистрации и в горсовете. Главный месседж этого видео – предателям в других областях и городах нужно знать, что их ждет", – написал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в момент взрыва в горсовете Кременной там проходило совещание назначенного российскими оккупантами "народного мэра". Вместе с ним погибли также 30 охранников.