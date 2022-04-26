В Кременной погиб 'народный мэр' и 30 охранников: Гайдай раскрыл детали ликвидации коллаборантов

Во время взрывов во временно оккупированной Кременной погиб "народный мэр" и по меньшей мере 30 его "охранников". Ликвидировано большое количество участников "совещания", устроенного оккупантами.

Кроме мэрии, взрыв произошел и в здании "милиции", где уничтожены немало "силовиков". Подробности в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, накануне "газ взорвался" в двух зданиях - в городском совете и помещении, где разместилась оккупационная "милиция". И там, и там враг понес серьезные потери – как среди коллаборантов, так и среди российских оккупантов и представителей ФСБ РФ.

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"Они решили провести совещание. На самом деле, не в одном, а в двух зданиях были те "морячки", которые окурки выбрасывали под ноги, и газ взорвался в двух зданиях. В здании мэрии и в здании так называемой "милиции". И там, и там – огромные потери. В мэрии так называемый "народный мэр" погиб. И еще куча народа - сейчас выясняем. Плюс на первом этаже, под ними, было еще примерно 30 - я не знаю, как их назвать - "хранителей" или просто орков. Плюс кто-то был из ФСБ. И там в "милиции" также "подрыв газа" - и очень много так называемых "силовиков" и там погибло. То есть - неплохой день", - рассказал Гайдай.

"Запасного мэра", констатировал он, у рашистов нет.

Также глава Луганской ОВА рассказал об общей ситуации в Луганской области.

Сейчас оккупанты сосредоточились на попытках захватить Рубежное и Попасную, пытаются также прорвать оборону украинских войск, чтобы пройти в Северодонецк и Лисичанск через Золотое. Но украинские воины крепко держат оборону, отбивают вражеские атаки, не позволяя рашистам продвинуться вперед.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гайдай объяснил, почему оккупантам удалось захватить Кременную.