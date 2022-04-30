Геращенко объяснил, почему начальник Генштаба ВС России прибыл на Харьковщину

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на самом деле лично прибыл на Харьковщину. Он приехал в Изюм, где находится командный пункт оккупантов.

Цель этого неожиданного визита проста: президенту РФ Владимиру Путину нужны победы, а генералы российской армии не могут их обеспечить. Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Это говорит о том, что Путин уже требует от своих генералов какой-то победы, которую они дать не могут...Очень надеюсь, что наши ребята смогут туда попасть чем-то таким тяжелым на то место, где у них командный пункт, и уничтожить этих врагов. Но думаю, что они и без моих подсказок это знают", – сказал Геращенко.

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Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что российский диктатор сейчас возмущен. До 9 мая он надеялся полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей, чтобы за счет этого предъявлять Украине ультиматумы.

Однако этот план не удается воплотить в жизнь благодаря тому, что наши военные уже более двух месяцев мужественно дают отпор оккупантам.

"Наши войска храбро дают отпор под Славянском, под Краматорском, под Барвенково сегодня были очень жестокие бои, дается отпор в районе Гуляйполя Запорожской области", – отметил советник главы МВД.

Геращенко подчеркнул, что захвата всей территории Донбасса нет и не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Валерий Герасимов лично будет командовать наступлением оккупационной армии на Изюмском направлении.