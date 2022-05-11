ГБР разоблачило полицейского с Харьковщины, которого "завербовало" ФСБ: сливал данные о ВСУ

Сотрудники ДБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили и задержали оперуполномоченного Национальной полиции в Харьковской области, который "сливал" данные российским оккупантам. В служебном автомобиле злоумышленника правоохранители обнаружили арсенал незарегистрированных боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Предварительно установлено, что оперуполномоченный был завербован сотрудниками ФСБ России с началом полномасштабного наступления.

"По требованию оккупантов, "правоохранитель" собирал сведения о военной технике ВСУ, блокпостах, местах расположения подразделений силовых структур региона. Собранную информацию, с конкретными геолокациями, он передавал кураторам с помощью одного из интернет мессенджеров", – говорится в сообщении.

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Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 15 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве правоохранители задержали бывшего первого заместителя Фонда государственного имущества Украины, работавшего в госструктуре с 2010 по 2014 год. Его подозревают в госизмене и сотрудничестве с оккупантами.

Также в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в работе на страну-агрессора. Ими оказались священнослужитель и рецидивист. Первого у станции метро "взяли" сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. В ходе проверки выяснилось, что он – ранее судимый за особо тяжкие преступления уроженец Российской Федерации.

Кроме этого, в Бучанском районе Киевской области был задержан 17-летний местный житель, подозреваемый в государственной измене. подозревается, что несовершеннолетний украинец помогал оккупантам, а также вместе с ними грабил дома жителей пригорода столицы.

А в Харькове задержали женщину, работавшую на врага и передававшую информацию о местонахождении и передвижении военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.