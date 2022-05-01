"Это очень дорого": Фейгин рассказал, сколько может длиться война Украины и РФ

Война в Украине может растянуться на месяцы, но вряд ли на годы. При этом чем быстрее Европа "дожмет" Россию финансово путем санкций, тем скорее она закончится, так как война – это очень дорого.

Такое мнение высказал российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин в интервью на YouTube-канале "Україна 24". По его словам, словам прогноз об окончании войны зависит от нескольких условий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В первую очередь от того, насколько РФ сможет сопротивляться. Там ленд-лиза нет, и надежда только на собственное производство. Последнее, мягко говоря, буксует, потому что, во-первых, нет составляющих, их отказался поставлять даже Китай", – сказал он.

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По словам юриста, в течение месяцев в России закончатся ресурсы, ракеты, авионика для самолетов, двигатели для танков.

"Кстати, многие двигатели для ракет производились в Украине, об этом знают немногие", — добавил Фейгин.

Он рассказал, что санкции введенные странами Запада давят на экономику страны и вскоре в РФ начнутся внутренние проблемы, в частности с зарплатами.

"Война – это очень дорого", – отметил юрист.

Он добавил, что Европе будет тяжело и придется совершить еще множество действий, однако без этого не удастся победить.

"Им будет сложно, нужно строить СПГ-терминалы. Многое придется сделать, это правда. Но без этого нельзя достичь конечного результата, поскольку, если эмбарго на нефть и газ введут, то Россию стремительно постигнет крах", – сказал он.

Напомним: ранее директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст предположил, что наступление РФ на востоке Украины завершится таким же поражением, как и начатая ею 24 февраля 2022 года попытка захватить всю украинскую территорию. Численное преимущество России в технике и живой силе не поможет агрессору справиться с мотивированной и высокопрофессиональной украинской армией.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий ученый, конфликтолог Андреас Хайнеманн-Грюдер считает, что существуют разные варианты разрешения конфликта России и Украины – победа одной из сторон, взаимное истощение обеих сторон или крах путинского режима. Причем в проведении мирных переговоров серьезным посредником мог бы выступить Китай.