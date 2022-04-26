Война в Украине может закончится тремя способами – Der Spiegel

Война в Украине рано или поздно закончится. Однако существуют разные варианты разрешения конфликта – победа одной из сторон, взаимное истощение обеих сторон или крах путинского режима. Причем при проведении переговоров по установлению мира серьезным посредником мог бы выступить Китай.

Такое мнение в интервью Der Spiegel высказал немецкий ученый, конфликтолог Андреас Хайнеманн-Грюдер. Он даже не исключает победы россиян на нынешнем этапе, однако в долгосрочной перспективе путинский режим в России столкнется с серьезными экономическими проблемами и может быть свергнут.

По мнению ученого, у России есть шанс выиграть войну, если военное руководство РФ продолжит исповедовать тактику "выжженной земли", как сейчас в Мариуполе. Это может деморализовать украинские силы и заставить отступить на Донбассе.

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"Вполне возможно, что россияне не испытывают никаких моральных угрызений совести по поводу эскалации войны таким образом, потому что они больше не заботятся о своем имидже. Поэтому достижение мира с военной победой возможно, но цена этого будет чрезвычайно высока. Кроме того, необходимо будет установить военную диктатуру, поскольку население (на оккупированных территориях – Ред.) не будет сотрудничать. Одним словом, это была бы пиррова победа", – заявил Хайнеманн-Грюдер.

Наиболее вероятным он считает сценарий взаимного истощения, когда обе стороны понимают, что не могут добиться существенных успехов на фронте. Через несколько месяцев российская экономика замедлится из-за санкций, но кажется "невероятным, что украинцы смогут вернуть себе все оккупированные территории".

Все-таки не стоит отбрасывать и то, что война закончится крахом путинского режима, подчеркнул конфликтолог.

"Весьма вероятно, что политический режим в России не переживет эту войну. Санкции разрушают путинскую бизнес-модель нефтегосударства, поэтому в поддерживающих президента слоях общества будет все больше несогласия. Однако крах режима будет долгосрочным следствием войны, а не причиной ее окончания", – заявил ученый.

Он также считает, что Китай мог бы взять на себя роль посредника в конфликте, поскольку это единственная страна, к позиции которой может прислушаться президент России Владимир Путин. Запад должен заставить Китай содействовать окончанию войны, например, пригрозив вторичными санкциями за явную или скрытую поддержку РФ и дав понять, что для Поднебесной тоже существуют определенные риски, если война затянется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские журналисты со ссылкой на источники в Кремле заявили, что Путин потерял интерес к переговорам с Украиной. Это произошло якобы после серии неудач российских оккупантов на поле боя против ВСУ.

Мировые лидера должны лишить диктатора Владимира Путина доходов от продаж энергоносителей, прежде всего нефти, если хотят положить конец его военным преступлениям в Украине, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, он призвал мир действовать решительно, без "отговорок и полумер".