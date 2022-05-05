'Это настоящее гетто': в сети появились кадры из фильтрационного лагеря на Донбассе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео из фильтрационного лагеря для мариупольцев в селе Безымянное. Туда оккупанты направляют тех, кто хочет покинуть осажденный город, – российские военные проверяют, имел ли человек отношение к украинским силовым структурам или органам власти.

Как пишет чиновник в своем Telegram-канале, четыре недели назад военные РФ вывезли из Гуглино, Мирного и Волонтеровки всех мужчин, никаких личных вещей взять с собой им не разрешили, документы отобрали.

По словам чиновника, в селе Безымянное уже зафиксирован первый случай туберкулеза, а в Казацком – смерти одного из пленных из-за отказа предоставить ему медицинскую помощь.

"Настоящее гетто! Мужчин разместили в помещении школы и клуба. Четвертую неделю их насильно удерживают, не позволяя покидать территорию без конвоя военных. Условия содержания ужасающие – люди вынуждены спать на полу в коридорах. Среди людей в школе зафиксирован первый случай туберкулеза, в результате чего спортивный зал школы превращен в изолятор, где закрыто большое количество людей", – пишет Андрющенко.

Видео дня

По словам советника мэра, в случае пропажи одного из пленников оккупанты обещают пытать и даже расстреливать других задержанных. Мужчин кормят три раза в день баландой, а в качестве точки гигиены есть только одна раковина с холодной водой.

Андрющенко также рассказал, что никто из пленников не может покинуть территорию лагеря, хотя они имеют бумагу о прохождении фильтрации. Были отдельные попытки побега, но мужчин задерживали и избивали. Всех задержанных привлекают для работы по благоустройству села Безымянное и города Новоазовск под конвоем военных.

"По дальнейшей судьбе оккупанты отмечают, что еще не решили – использовать людей как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию. При этом 2 мая было объявлено, что мужчины примут участие в параде на 9 мая в качестве "пленных". Для этого их переоденут в форму украинских солдат", – отмечает чиновник.

Также советник рассказал, что в районах, из которых вывезли мужчин, остались одни женщины. Оккупанты постоянно грабят их дома. На улицу украинки не выходят из-за страха быть изнасилованными.

Напомним, ранее Андрющенко рассказал о ситуации в осажденном Мауриполе. По его словам, оккупанты ведут обстрелы и штурм без перерыва – "последние 11 кв. километров свободы превратились в ад".