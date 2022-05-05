'Если на земле есть ад, то он там': в сети показали видео бомбардировок 'Азовстали'

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о ситуации в осажденном городе. По его словам, оккупанты ведут обстрелы и штурм без перерыва – "последние 11 кв. километров свободы превратились в ад".

Как написал чиновник в своем Telegram-канале, российские военные закрыли часть Левобережного района от парка Веселки. В результате жителям пришлось срочно эвакуироваться даже без предупреждения.

"Если в мире существует ад, то он находится на "Азовстали". Обстрелы и штурм без перерыва. Даже ночью с корректировкой огня из дронов. Местами боевые действия уже позади завода. Последние 11 кв. километров свободы в Мариуполе, превращенные в ад. Силы выдержки нашим Героям. Наше сердце и душа там", – отметил Андрющенко.

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Накануне командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко сообщил, что оккупанты второй день находятся на территории комбината "Азовсталь". Ситуация там очень сложная, однако украинские защитники продолжают держать оборону.

Аналогичную информацию подтвердил и советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, войска РФ пошли в наземный штурм, но украинские бойцы восстановили систему обороны. Чиновник считает, что российское руководство задумало до 9 мая объявить, что они "всех победили, и в первую очередь Мариуполь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе россияне установили свой новый символ "победы" – памятник бабушке с советским флагом. Ранее похожая скульптура появилась в российском Белгороде.