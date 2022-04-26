'Большая глупость': Арестович заявил, что оккупанты начали наступление на всех направлениях

Российские войска начали наступление по всем направлениям. В частности, 25-тысячная группировка оккупантов попытается захватить города Краматорск и Славянск.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе "Фейгин life". Также, по словам чиновника, солдаты страны-агрессора хотят взять Кривой рог со стороны Херсона.

"Дворников (Командующий российскими войсками — Ред.), очевидно, хочет наступать везде для выполнения приказа политического руководства. Это очень странное решение. Это более странное решение, чем 25-тысячная группировка, которая пытается взять Краматорск и Славянск в тех условиях. И вообще они наступают везде", – заявил Арестович.

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При этом, согласно правилам военного дела, силы должны распределяться равномерно на линии фронта, подчеркивает советник. "И я вот думаю, что, возможно, Христо Грозев прав, Владимир Владимирович [Путин] решил лично руководить всеми операциями. Это большая глупость", – отметил он.

Арестович выразил мнение, что украинские войска остановят наступление оккупантов, а российская армия уменьшает вероятность своего успеха в разы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные провели успешную атаку оккупантов в районе села Великая Александровка Херсонской области. В результате был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.