Экс-замглавы 'Газпромбанка' назвал причину зверств российской армии в Буче

Экс-вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, который долгие годы работал в Москве, имел доход в 200 тыс. долларов в год, решил сбежать в Украину. Зная психологию русского человека, он рассказал, почему армия РФ зверствовала в Буче и других оккупированных населенных пунктах Украины: "Солдаты столкнулись со свободными людьми, которые без страха смотрели им в глаза".

В интервью изданию Bild топ-менеджер российского банка рассказал, что принял решение покинуть Россию 24 февраля. После увольнения из банка он приехал в Украину и хотел вступить в ряды Вооруженных сил, но ему отказали в связи с отсутствием боевого опыта.

"Есть принципиальная разница между россиянами и украинцами с точки зрения менталитета. В то время как россияне всегда подчиняются и служат начальству, украинцы хотят жить на свободе. Поэтому после распада Советского Союза здесь всегда были свободные выборы и независимая пресса", – отмечает Волобуев.

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Он также объяснил, почему российская армия так жестоко действует против мирных жителей в Украине.

"Думаю, когда российские солдаты столкнулись со свободными людьми, которые без страха смотрели им в глаза, это спровоцировало с их стороны еще большую агрессию, вылившуюся в страшные расправы над мирным населением", – сказал экс-представитель "Газпромбанка".

Зная кухню изнутри, Волобуев отмечает, что в "Газпромбанке" многие еще с 2014 года знают, что их страна движется в неправильном направлении после того, как начала вести военные действия в Украине, но люди не осмеливаются что-то изменить, в частности, из-за страха за свою жизнь.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев после начала войны в Украине покинул РФ, чтобы защищать Киев в территориальной обороне. Уроженец Ахтырки (Сумская область) назвал вторжение в Украину преступлением Владимира Путина, российской власти и простых граждан страны-агрессора.

Волобуев также заявил, что ему стыдно и что он осознает свою персональную вину. По его словам, он думал о возвращении на Родину с 2004 года, но не мог по семейным обстоятельствам.