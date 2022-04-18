'Экипаж навсегда вместе': на Киевщине героически погибли летчик, штурман и боевой техник ВСУ. Фото

В начале полномасштабного вторжения России, 28 февраля 2022 года, под Киевом погиб в бою с оккупантами погиб весь экипаж вертолета. Их тела не могли разыскать больше месяца.

Об этом в Facebook написал Василий Мулик, побратим погибшего летчика Александра Григорьева "Шумахера". Вместе с ним жизнь за Украину в тот день отдали летчик-штурман Василий Гнатюк, который только за три месяца до того получил первое офицерское звание, и бортовой авиационный техник Дмитрий Нестерук, окончивший ХНУ Воздушных сил в 2019 году.

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"Мы близкие друзья. Больше, чем друзья. Я крестил его сына, он крестил мою дочь. Шумахер – профи. Наивысшей пробы профессионал. Талант. Инструктор. Он – один из очень немногих украинских вертолетчиков, кто выполнял посадку в кратер вулкана Ньямлагира" ", – рассказал Мулик.

Он знал Григорьева 22 года, они прошли вместе немало испытаний, в частности, воевали с Россией во время АТО и ООС, а также с первого дня вторжения вместе давали отпор оккупантам.

"Работали парой, я – ведущий, Шумахер – ведомый. Внезапно, из-за леса выскочили на у***нов и сходу как следует ввалили им. Но – и в ответ получили – и сильно. Очень сильно. Критически. Мы уже отходили – хоть и существенно поврежденные оба, но – на кураже, на адреналине", – написал летчик о событиях того трагического дня.

Они весело переговаривались о том, как ударили по оккупантам, однако через три минуты Александр Григорьев исчез из эфира навсегда.

"И докричаться до него я не смог. И найти его борт – не смог. У Саши осталась жена и сын", – вспоминает Василий Мулик.

Больше месяца та территория, где упал вертолет, была под оккупацией. Только когда Вооруженные силы Украины освободили Киевщину от врага, появилась возможность разыскать экипаж. "Я смог выехать на место крушения, найти и привезти экипаж Шумахера домой", – сообщил собрат "Шумахера".

В субботу, 16 апреля, всех троих Героев похоронили в Бродах на Львовщине.

"Все трое – рядом. Экипаж. Навсегда. Вечного полета, брат", – написал Мулик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в воздушном бою с российскими оккупантами героически погиб украинский летчик, подполковник Вооруженных сил Украины Вячеслав Ерко. Он успел катапультироваться, однако россияне расстреляли его в воздухе.