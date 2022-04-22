'У Путина огромная армия': Джонсон заявил, что война в Украине может затянуться, и назвал сроки

Премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал опасение, что война в Украине может затянуться до конца следующего года. У России - большая армия и практически безвыходное положение.

При этом, что бы не делала Россия, победить Украину ей не удастся. Слова Джонсона цитирует ВВС.

Во время визита в Индию Борис Джонсон дал пресс-конференцию в столице государства - Дели. Отвечая на вопрос журналиста, он высказал мнение, что бомбардировки Россией территории Украины могут продлиться до конца следующего года.

"У Путина огромная армия. У него очень сложная политическая позиция, потому что он допустил катастрофическую ошибку. На самом деле, единственный вариант, который у него сейчас есть, — это продолжать использовать свой отвратительный, жестокий подход по использованию артиллерии и бомбардировок в попытках сокрушить украинцев", - сказал британский премьер.

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В то же время, он подчеркнул, что абсолютно убежден: Россия в войне с Украиной не сможет победить ни при каких обстоятельствах.

"Ннезависимо от того, какое военное превосходство Владимир Путин сможет использовать в течение следующих нескольких месяцев, он не сможет покорить дух украинского народа", - сказал Джонсон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Британия введет новые санкции против России уже на этой неделе.