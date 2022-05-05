Два истребителя, БПЛА и крылатые ракеты оккупантов: в Воздушных силах подвели итоги за сутки

В среду, 4 мая, российские фашисты продолжали наносить ракетные удары по территории Украины. За сутки украинские ПВО уничтожили девять воздушных целей врага.

Об этом рассказали в Командовании Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что украинские защитники сбили два самолета, четыре беспилотника и три крылатых ракеты оккупантов.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил поражены два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты", – говорится в сообщении.

В Командовании добавили, что еще два вражеских беспилотника уничтожили зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск ВСУ.

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Наша военная авиация продолжает выполнять задачи в украинском небе. Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских фашистов, отметили в Командовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 4 мая, защитники Украины отразили 11 атак путинской армии и уничтожили много техники врага.