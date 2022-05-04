ВСУ сбили 2 самолета врага на Донбассе: отчет за день

Защитники Украины продолжают эффективно оборонять государство на Донецком и Луганском направлениях. В течение среды, 4 мая, они отбили 11 атак путинской армии и уничтожили много техники врага, в том числе два вражеских самолета.

Об этом по итогам 70-го дня войны сообщили на Facebook-странице Операции объединенных сил/Joint Forces Operation. Благодаря умелым действиям и мастерству воины Вооруженных сил Украины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, в течение дня было уничтожено:

пять танков;

семь единиц боевой бронированной техники;

пять автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

Как сообщал OBOZREVATEL, потери России в войне против Украины составили 24,5 тысяч солдат. За последние сутки потери врага в живой силе выросли на 300 человек.