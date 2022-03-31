Депутат Госдумы РФ заявил, что нужно воевать, пока войска РФ 'не окажутся на границе с Польшей'. Видео

Депутат нелегитимной российской Госдумы Алексей Журавлев заявил, что переговоры между Украиной и РФ не "производят нужного эффекта" на тех людей, которые готовы воевать за "русский мир". По его словам, войну не нужно прекращать, пока российские войска "не дойдут до границы с Польшей".

Также он заявил, что для устрашения украинцев нужно показывать, что российские оккупанты сделали с Мариуполем. Об этом Журавлев заявил на видео, опубликованном в Telegram-канале Azerbaijani Armed Forces (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Член российской Думы считает, что жители украинской столицы ничего не знают о том, что происходит в Мариуполе. К тому же Журавлев призывает стереть с лица земли Киев, как это российские оккупанты сделали с Мариуполем.

Видео дня

"Люди в Киеве ничего не знают о том, как идет сейчас битва в Мариуполе. Ну да, прилетела там ракета какая-то. Ну, раз прилетела и ладно. Им надо наоборот показывать, что будет с Киевом как в Мариуполе", – заявил член Госдумы.

Кроме этого, член Госдумы добавил, что мира не будет, пока российские оккупанты "не окажутся на границе с Польшей".

Напомним, ранее еще один член Госдумы РФ Михаил Делягин заговорил о нанесении ядерного удара по Азербайджану. Он даже устроил "голосование" в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нелегитимную российскую Госдуму внесли проект закона, который предусматривает признание "соотечественниками" всех людей, владеющих русским языком. Автором выступил депутат страны-агрессора от путинской партии "Единая Россия" Константин Затулин.

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